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"الشيوعى اللبنانى" يدين عنف داخلية "بيروت" ويدعو لإسقاط نظام المحاصصة

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"الشيوعى اللبنانى" يدين عنف داخلية "بيروت" ويدعو لإسقاط نظام المحاصصة "الشيوعى اللبنانى" يدين عنف داخلية "بيروت" ويدعو لإسقاط نظام المحاصصة
استنكر المكتب السياسى للحزب الشيوعى اللبنانى اعتماد السلطة السياسية أسلوب القمع والاعتداء الوحشى على المتظاهرين السلميين فى ساحة رياض الصلح، ومواجهة المطالب الشعبية المحقة بالضرب وإطلاق الرصاص الحى واستخدام خراطيم المياه ضد الشعب اللبنانى، ما أدى إلى إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق.

وأوضح الحزب فى بيان له، أن أقدام القوى الأمنية، بقرار سياسى، على استخدام العنف والقمع بحق المتظاهرين، وبحق حرية التعبير هو دليل إفلاس يضاف إلى سجلها فى إفلاس البلد واعتماد سياسة الهدر والفساد والمحاصصات التى باتت سمة هذا النظام "السياسى – الطائفى"، الذى لم يعد يملك وسيلة لتغطية عجزه سوى اللجوء إلى القمع وتكميم الأفواه التى تطالب بالحق فى توفير مقومات الحياة بكرامة.

وشدد البيان على أن قيادة الحزب الشيوعى اللبنانى، إذ تدين بشدة هذه الممارسات الوحشية، فإنها تحمّل أرباب هذا النظام السياسى الطائفى كلهم كامل المسئولية، وتؤكد حق التظاهر وحرية التعبير السلمى.. كما تدعو الشعب اللبنانى إلى التوجه إلى حيث تدور معركة كرامة الوطن والمواطن، معركة الحريات العامة، إلى ساحات بيروت، من أجل إسقاط هذا النظام الفاسد ودفاعا عن حقهم فى الحياة الكريمة وعن حق أولادهم فى وطن حر.

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