"هيئة التنسيق اللبنانية" تدين تصرفات الأمن ببيروت وتصفها بـ"القمعية"

أدانت هيئة التنسيق فى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ما وصفته بـ"التصرفات القمعية" التى قامت بها القوى الأمنية فى مواجهة المعتصمين اللبنانيين سلميا، والذين تظاهروا نيابة عن جميع اللبنانيين للمطالبة بأبسط حقوق المواطنة، ولتوجيه صرخة غضب ضد الواقع القائم الذى تحول إلى شلل تام فى جميع مؤسسات الدولة.

كما أدانت الهيئة التعدى على حرية الصحافة والإعلام، واعتبرت أن ما حصل إنما يشكل نقطة سوداء فى تاريخ الحريات فى لبنان، داعية رئيس الحكومة اللبنانية بالعمل سريعا على وقف هذه الإجراءات القمعية ومحاسبة المسئولين عنها، للحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية التى لطالما امتاز بها لبنان وشعبه.

وطالبت الهيئة المسئولين بمعالجة ملف النفايات، وكل القضايا الاجتماعية التى تهم المواطنين بأقصى سرعة ممكنة، وتحييد هذه القضايا عن الخلافات السياسية بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة.

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