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إسلاميون متشددون يستخدمون الأسلحة الصاروخية والرشاشة فى "عين الحلوة" بلبنان

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إسلاميون متشددون يستخدمون الأسلحة الصاروخية والرشاشة فى "عين الحلوة" بلبنان إسلاميون متشددون يستخدمون الأسلحة الصاروخية والرشاشة فى "عين الحلوة" بلبنان
قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاشتباكات ما زالت مستمرة فى مخيم عين الحلوة بين اللاجئين الفلسطينيين فى صيدا، مؤكدة استخدم الأسلحة الصاروخية والرشاشة، وأن رصاص القنص طال الأوتوستراد الجنوبى لمدينة صيدا.

قتل شخص بعد اليوم السبت وأصيب 5 آخرون فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين عناصر من " حركة فتح " وآخرين من " جند الشام" ، إثر تعرض قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى المخيم أبو أشرف العرموشى لمحاولة اغتيال فاشلة.

قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى

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