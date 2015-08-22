إصابة 4 من حركة فتح إثر سقوط قذيفة صاروخية على مخيم عين الحلوة بلبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قذيفة صاروخية انفجرت بالقرب من موقع لحركة "فتح" فى منطقة بستان القدس داخل مخيم عين الحلوة، وأدت إلى سقوط 4 جرحى من عناصر الحركة، ليرتفع بذلك عدد الجرحى إلى حوالى عشرين جريحا، إضافة إلى قتيلين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى
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وتستمر المواجهات على محاور عدة، فى حين تحاول القيادات الفلسطينية منع تدهور الأمور حتى لا تصل إلى معركة شاملة بين جميع الأحياء فى المخيم.
>قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى
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