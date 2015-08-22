موجز أخبار العاشرة مساءً.. "لبنان" على صفيح ساخن

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، تغطية الأحداث المندلعة فى لبنان.

أكدت وسائل إعلام لبنانية إصابة 35 عنصرًا من العسكريين والمدنيين عند تفريق تظاهرة منددة بـ"النفايات" حاولت دخول المنطقة الأمنية فى محيط السراى ومجلس النواب اللبنانى.

وأكدت الوكالة اللبنانية للإعلام استمرار عمليات الكر والفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، وأن رقعة المواجهات اتسعت وعناصر الصليب الأحمر والدفاع المدنى يقومون بنقل المصابين إلى المستشفيات، وأعلن العديد من المتظاهرين فى اعتصامهم وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما قُتِلَ شخص بعد اليوم السبت وأصيب 5 آخرون فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين عناصر من حركة "فتح" وآخرين من " جند الشام"، إثر تعرض قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى المخيم أبو أشرف العرموشى لمحاولة اغتيال فاشلة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى مخيم عين الحلوة (فى مدينة صيدا الجنوبية) العرموشى تعرض لمحاولة اغتيال بعد ظهر اليوم أثناء مشاركته فى تشييع العنصر فى فتح يوسف جابر فى حى حطين دون أن يصاب، بينما أصيب مرافقه ويدعى وليد.ب فى يده، وقد نقل الى أحد المستشفيات، وأعقب محاولة الاغتيال، بحسب الوكالة ، تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حركة " فتح" واخرين من "جند الشام" داخل المخيم على خلفية محاولة اغتيال العرموشي، وهو مسؤول فى "فتح".

- داخلية لبنان: إصابة 35 عسكريًا ومدنيًا بمظاهرة بيروت ونعد بمحاسبة المتسبب

- قتيل و5 جرحى فى اشتباكات متقطعة فى عين الحلوة إثر محاولة اغتيال العرموشى

- معركة جديدة بين حلفاء الإخوان.. وائل قنديل لـ"نائب الآذان": مبتذلون اختزلوا التجربة الإسلامية فى استعراض حناجر.. وممدوح إسماعيل يرد: لا أحد يسمع عنك وتهاجمنى لدفاعى عن وجدى غنيم.. ومنشق: تكشف فضائحهم

- انقطاع الكهرباء عن مبنى محافظة الدقهلية فى حضور محلب ووزيرى الصحة والرى

- الداخلية: التحقيق فى فيديو متداول لضابط يسحل مواطنًا بفيصل

- محمد صلاح يخذل جماهيره فى الظهور الرسمى الأول مع روما.."الفرعون" يكتفى بتسديدة واحدة فى 65 دقيقة.. تألق لافت للحراس.. وجارسيا يتوسم خيرا فى الفرعون

- "اليوم السابع": أخيراً.. فتح باب الترشح لـ"النواب" 13 سبتمبر

- الأحوال المدنية: أصدرنا 1.5 مليون شهادة ميلاد خلال شهر واحد

- إقالة مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بعد حواره مع" اليوم السابع ".. مصطفى شحاتة:"مفيش على راسى بطحة " وحديثى للصحافة أزعج المسئولين.. كنت أعمل بأقل الإمكانيات وأتحدى أى مسئول أن يتصل بـ123

- الداخلية: وقفة أفراد الشرطة بالشرقية تتنافى مع أوامر الضبط العسكرى

- وزيرة التطوير الحضرى لـ"لبنى عسل": "إحنا بتوع الزبالة والعشوائيات"

- تعرف على أهم فروق المواصفات بين Honor 7i وGalaxy S6 edge+ وOnePlus 2 وiPhone 6.. هاتف هواوى يتميز بكاميرته الدوارة.. وS6 edge+ الأقوى مواصفات وiPhone الأصغر حجما داخل القائمة

- "اليوم السابع" ينفرد ببث مكالمة تكشف اتفاق إخوانى ومسجل على قتل محمد زكى

- على جمعة بـ"والله أعلم": إشارة "رابعة" نجسة وماسونية

- مسئول فلسطينى:أبو مازن يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

- فصل جديد من أزمة "الدستور".. قبول استقالة هالة شكر الله بـ 19 صوتًا مقابل 7 لبقائها.. تامر جمعة يتولى مهام رئيس الحزب.. ويؤكد: الدعوة لانتخابات خلال أيام.. وخالد داود: من الصعب استكمال دورى

- أزمة المياة فى اليمن و تظاهرات العراق و لبنان..أبرز أحداث العالم

- فوكس تستعد لإنتاج الجزء الثانى من The Mask of Zorro بعنوان Zorro Return

- كايلى جينر نجمة رحلة عائلة كاردشيان فى سانت بارت

- بالفيديو.. صحافة المواطن: موظف بمرور كفر الشيخ يسب مٌسنًا أمام الجمهور

- بالفيديو..اصابة متظاهر لبنانى بالرصاص الحى وسط “بيروت” فى احتجاجات النفايات

- بالفيديو..داية تعترف: كنت أختن البنات حتى يتمتعن بالنظافة والصبا والجمال ويكبرن سريعًا

- انتهت.. الترجى 0 – 1 الأهلى بالكونفدرالية الإفريقية

- “الدليفرى” يصعد بالزمالك فى الكونفدرالية بعد واجب سموحة

- عمرو وردة يرتدى قميص شهداء الأهلى مع بانيتوليكوس اليونانى

- جامعتك بتبدأ من المرجيحة.. كيف تتحكم أول 5 سنوات فى حياة الطالب؟

- علشان صحته بالدنيا.. 4 خطوات للتغلب على خوف ابنك من الطبيب

- 10 علامات لكشف الكذب