السعودية: استشهاد جندى إثر تعرض نقطة عسكرية لقذائف صاروخية من اليمن

أكد المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية ، تعرض إحدى نقاط حرس الحدود بقطاع الحرث بمنطقة جازان لقذائف عسكرية، وإطلاق نار من داخل الأراضى اليمنية، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والتصدى للعدوان بالرد على مصادر إطلاق النار والسيطرة على الموقف، بحسب بيان الداخلية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية فى بيان صحفى، اليوم السبت، إنه نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندى أول بحرس الحدود عبد الرحمن ضيف الله مسفر الشمرانى.

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