أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية اللبنانية تعلن إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية تظاهرات بيروت

Google+ Print
الداخلية اللبنانية تعلن إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية تظاهرات بيروت الداخلية اللبنانية تعلن إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية تظاهرات بيروت
أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى- شعبة العلاقات العامة، إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية التظاهرة التى انطلقت اليوم احتجاجا على أزمة النفايات وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الداخلية اللبنانية فى بيان صحفى: بناء لتعليمات معالى وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، قامت قوى الأمن الداخلى بإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها فى خلال التظاهرة.

وكان الناشط اللبنانى فى حملة "طلعت ريحتكم" عماد بزى، أعلن فى تصريحات للوكالة الرسمية ، أن عدد الإصابات فى صفوف المتظاهرين حتى الآن ، بلغت 18 إصابة ، وأن الحملة باشرت نصب خيم فى ساحة الشهداء، والبقاء فى الساحة حتى إطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا اليوم.

يذكر أن محتجون نظموا على أزمة النفايات فى لبنان ، مظاهرات فى ساحة رياض الصلح قرب مقر رئاسة النظام فى منتصف بيروت ، مطالبين بإسقاط .

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى وسط المدينة لنقل المصابين فى اشتباكاتهم مع القوى الأمنية.

لينكات لبنان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة