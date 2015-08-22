الداخلية اللبنانية تعلن إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية تظاهرات بيروت

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى- شعبة العلاقات العامة، إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية التظاهرة التى انطلقت اليوم احتجاجا على أزمة النفايات وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الداخلية اللبنانية فى بيان صحفى: بناء لتعليمات معالى وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، قامت قوى الأمن الداخلى بإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها فى خلال التظاهرة.

وكان الناشط اللبنانى فى حملة "طلعت ريحتكم" عماد بزى، أعلن فى تصريحات للوكالة الرسمية ، أن عدد الإصابات فى صفوف المتظاهرين حتى الآن ، بلغت 18 إصابة ، وأن الحملة باشرت نصب خيم فى ساحة الشهداء، والبقاء فى الساحة حتى إطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا اليوم.

يذكر أن محتجون نظموا على أزمة النفايات فى لبنان ، مظاهرات فى ساحة رياض الصلح قرب مقر رئاسة النظام فى منتصف بيروت ، مطالبين بإسقاط الحكومة.

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى وسط المدينة لنقل المصابين فى اشتباكاتهم مع القوى الأمنية.

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