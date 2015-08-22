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وكيل مخابرات سابق: إسرائيل تنسق مع الجماعات الإرهابية بسيناء لحماية أمنها

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وكيل مخابرات سابق: إسرائيل تنسق مع الجماعات الإرهابية بسيناء لحماية أمنها وكيل مخابرات سابق: إسرائيل تنسق مع الجماعات الإرهابية بسيناء لحماية أمنها
أكد اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن هناك تنسيقا بين المخابرات الإسرائيلية وبعض الجماعات الإرهابية بسيناء لحماية أمن إسرائيل.

وأَضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق، خلال حواره مع برنامج صفحة جديدة على النايل لايف "لابد من تحركات تنموية بجانب مساعى ضبط الأوضاع الأمنية في سيناء"، مؤكدًا أن بعض القوى الخارجية توحى للعالم بأن غير قادرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية بسيناء، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية صنعت الإرهاب فى كل دول العالم وتسعى فقط لحماية أمن إسرائيل.

وأشار اللواء رشاد إلى أن الدولة المصرية حمت شعبها من مخطط ووهم "الخلافة الإسلامية"، الذى سعت جماعة الإخوان لتكريسه خلال فترة توليها الحكم وما بعدها مضيفًا أن "مصر حائط صد ضد المشروع الصهيونى فى الشرق الأوسط".
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