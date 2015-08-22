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وكيل شيكابالا لـ في الجول: كان يريد اللعب للزمالك.. لكنه سعيد بالإسماعيلي

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وكيل شيكابالا لـ في الجول: كان يريد اللعب للزمالك.. لكنه سعيد بالإسماعيلي وكيل شيكابالا لـ في الجول: كان يريد اللعب للزمالك.. لكنه سعيد بالإسماعيلي

قال سمير عبد التواب وكيل اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة إن لاعبه كان يتمنى العودة إلى الزمالك هذا الموسم.

واقترب الزمالك من حسم صفقة سبورتنج لشبونة واختلف الطرفان على بنود تقسيط التعاقد.

وأضاف عبد التواب لـFilGoal.com يوم السبت "شيكابالا كان يتمنى أن يعود عبر الزمالك الموسم المقبل.. لكنه يرحب باللعب للإسماعيلي".

وتابع "كل تركيز شيكابالا الآن على أن يعود لسابق مستواه المعهود عنه من أجل مساعدة الإسماعيلي في المنافسة على البطولات".

وأشار "شيكابالا يريد أن يفتح صفحة جديدة من خلال الإسماعيلي في وجود جهاز فني بقيادة ميدو وجماهيرية الفريق العريق، ثم العودة إلى الزمالك الموسم المقبل بعد أن يكون استعاد مستواه".

وأتم "الصفقة ستحسم رسميا يوم الأثنين بعد عطلة الأحد، بعدها ينضم اللاعب إلى تدريبات الإسماعيلي الذي سيكون بوابة عودته لمنتخب من جديد".

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