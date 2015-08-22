بالفيديو - تسلل كارثي يحرم الأهلي من هدف صحيح أمام الترجي

حرم حكم المباراة ومساعده الأهلي من هدف صحيح هز شباك الترجي بداعي تسلل أثبتت الإعادة عدم وجوده نهائيا.

الأهلي يحل ضيفا على الترجي في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط من مباراتين لأجل ضمان التأهل رسميا من المجموعة الأولى إلى الكونفدرالية.

ودخل الأهلي اللقاء بقوة لأجل هز شباك الفريق التونسي مبكرا وهو ما حدث عن طريق جون أنطوي. (شاهد الهدف)

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 50 ومن عرضية رائعة للمتألق عبد الله السعيد وضع أنطوي رأسية قوية هزت شباك الترجي قبل أن تظهر راية الحكم المساعد.

ليلغي حكم المباراة الهدف والذي أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة الهدف بنسبة 100%.

شاهد الهدف الملغي