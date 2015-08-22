بالفيديو - ليلة السعيد .. الأهلي يرفض تسجيل أكثر من هدف ويطيح بالترجي

اكتفى الأهلي بهدف وحيد أمام الترجي ليعلن انتصاره بجدارة واستحقاق على أصحاب الأرض ويضمن بشكل كبير تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

الأهلي حل ضيفا على الترجي في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالكونفدرالية.

هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الأول عن طريق جون أنطوي. في لقاء شهد أكثر من 10 فرص محققة للتهديف للأهلي.

بداية مبكرة وأنطوي يظهر

الأهلي دخل المباراة بجون أنطوي وحيدا في الهجوم. خلفه الثلاثي مؤمن زكريا ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

مع تواجد حسام عاشور وحسام غالي في وسط الملعب ورباعي الدفاع حسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب وباسم علي.

وسيطر الأهلي منذ البداية وأظهر رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز وهز شباك الترجي.

وهو ما حدث.

وفي الدقيقة 6 ظهر سحر عبد الله السعيد بتمريرة رائعة ضربت دفاع الترجي بالكامل قبل أن يحولها رمضان صبحي إلى جون أنطوي الذي وضعها في الشباك بسهولة.

شاهد الهدف

ليكتب أنطوي الهدف الخامس له بقميص الأهلي في كل المسابقات والهدف الإفريقي الأول في تاريخه.

ليلة عبد الله

عبد الله لم يكتف بالظهور في لقطة الهدف فقط بل وطوال أحداث المباراة ظهر سحر السعيد.

وفي الدقيقة 22 أهدر رمضان صبحي مجهود عبد الله السعيد برعونة بعدما فشل في تحويل تمريرة رائعة من السعيد إلى الشباك.

تسديدة ضعيفة من المنفرد بالمرمى رمضان صبحي تصدى لها بسهولة معز بن شريفية حارس الترجي. شاهد اللقطة

بداية غريبة!

الشوط الثاني انطلق بقرار غريب من حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح 100% لصالح الأهلي.

من جديد المتألق عبد الله السعيد يرسل عرضية ولا أروع لجون أنطوي الذي حولها بقوة لشباك الترجي.

ولكن وبقرار غريب وسط ذهول الجميع ألغى الحكم الهدف الذي أثبتت الإعادة التليفزيونية صحته.

شاهد الهدف الملغي

شوط الفرص الضائعة وإنقاذ المباراة

فرص ضائعة بالجملة. فرص من أنطوي. فرص من ماليك إيفونا الذي شارك بدلا من المصاب أنطوي.

فرص من وليد سليمان الذي شارك بدلا من مؤمن زكريا.

فرص من رمضان صبحي. وكلها ضائعة.

وكاد الترجي على عكس سير المباراة تماما أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة السابعة بعد الـ90 ولكن شريف إكرامي تألق وحمى مرمى المارد الأحمر.

ووصل الأهلي إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى وانعدمت فرص الترجي بعدما تجمد رصيده عند النقطة 3 في المركز الأخير.

وفي حالة عدم فوز الملعب المالي أمام النجم الساحلي في إطار نفس الجولة فإن الأهلي سيضمن رسميا تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية.