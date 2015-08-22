مرتدو العدسات اللاصقة لا يتبعون التوصيات الصحية و4 نصائح لتجنب أضرارها

كشفت دراسة علمية حديثة أن معظم مرتدى العدسات اللاصقة لا يتبعون توصيات السلامة.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أن ما يقرب من 41 مليون أمريكى من الذين يستخدمون العدسات اللاصقة يعترفون أنهم يعانون من نوع واحد على الأقل من السلوك الخاطئ الذى يمكن أن يؤدى إلى التهابات العين.

وقال الباحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أن ما يقرب من ثلث مرتدى العدسات اللاصقة يتعرضون لمشاكل بالعين يمكن الوقاية منها مثل ألم واحمرار العين.

>ووجدت الدكتورة جنيفر كوب، عالمة الأوبئة فى مركز السيطرة على الأمراض “CDC”، عبر استطلاع على الانترنت أن أربعة أخماس الأشخاص كانوا يرتدون العدسات اللاصقة لفترة أطول من الموصى بها، وأكثر من النصف لا ينظفون العدسات اللاصقة جيداً، إضافة إلى ارتدائها أثناء النوم.

>وكل هذه السلوكيات تعزز من خطر عدوى العين بحوالى خمس مرات أو أكثر، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض “CDC”.

>1- غسل اليدين بالماء والصابون، وتجفيفها قبل لمس العدسات اللاصقة.>2- إزالة العدسات قبل النوم والاستحمام أو السباحة.>3- فرك وشطف العدسات فى محلول التعقيم كل مرة عند إزالتها.>4- استبدال العدسات اللاصقة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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