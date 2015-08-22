الصحة: “البوظة” السبب في إصابات أطفال الباجور بـ «فيرس A»

قال الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الاسباب الاولية لإصابات عدد كبير من أطفال قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور ناتجة عن تناول مشروب “البوظة”، مشيرة إلى أنه تم إعدام 3 جراكن زنة 20 لتر مع أحد الباعة الجائلين بالقرية متوقع إن تكون السبب الرئيسي في الاصابات التي انتشرت بين أطفال القرية.

وأكدت سرور إنها أصدرت تعليمات لإدارات الطب الوقائي بالادارات الصحية لشن حملة على بائعي البوظة بالقرى والطرق، كما سيتم تنظيم حملة مكبرة للكشف على اطفال قرية تلبنت وإعطائهم الأدوية اللازمة من خلال اطباء مديرية الصحة والطب الوقائي.

يذكر إن مديرية الصحة بالمنوفية أعلنت عن ارتفاع اعداد الاطفال المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائى A بقرية تلبنت بمركز الباجور الى ٩ اطفال وشفاء ٤ اطفال من القرية.