أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الصحة: “البوظة” السبب في إصابات أطفال الباجور بـ «فيرس A»

Google+ Print
الصحة: “البوظة” السبب في إصابات أطفال الباجور بـ «فيرس A» الصحة: “البوظة” السبب في إصابات أطفال الباجور بـ «فيرس A»

أرشيفية

قال الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،  إن الاسباب الاولية لإصابات عدد كبير من أطفال قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور ناتجة عن تناول مشروب “البوظة”، مشيرة إلى أنه تم إعدام 3 جراكن زنة 20 لتر مع أحد الباعة الجائلين بالقرية متوقع إن تكون السبب الرئيسي في الاصابات التي انتشرت بين أطفال القرية.

وأكدت سرور إنها أصدرت تعليمات لإدارات الطب الوقائي بالادارات الصحية لشن حملة على بائعي البوظة بالقرى والطرق، كما سيتم تنظيم حملة مكبرة للكشف على اطفال قرية تلبنت وإعطائهم الأدوية اللازمة من خلال اطباء مديرية الصحة والطب الوقائي.

يذكر إن مديرية الصحة بالمنوفية أعلنت عن ارتفاع اعداد الاطفال المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائى A بقرية تلبنت بمركز الباجور الى ٩ اطفال وشفاء ٤ اطفال من القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا