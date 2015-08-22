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انسحاب الأمن اللبنانى من وسط بيروت وعودة متظاهرى "طلعت ريحتكم"

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انسحاب الأمن اللبنانى من وسط بيروت وعودة متظاهرى "طلعت ريحتكم" انسحاب الأمن اللبنانى من وسط بيروت وعودة متظاهرى "طلعت ريحتكم"
أفادت مصادر إعلامية لبنانية بانسحاب الأمن اللبنانى من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، من موقع الاحتجاجات وسط العاصمة، كما تجمع المحتجون مجددًا مطالبين بإسقاط ، وانتخابات نيابية فورية ومحاسبة كل رجال الأمن المعتدين على المتظاهرين، وذلك خلال الاحتجاج على أزمة النفايات والمعروفة "باسم طلعت ريحتكم".

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه على صعيد متصل يشهد مخيم عين الحلوة بلبنان هدوءًا حذرًا، بعد أن شهد اشتباكات واسعة وعنيفة بين حركة فتح ومتشددين إسلاميين جنوب لبنان.
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