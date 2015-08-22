أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة التطوير الحضرى: 60% من سكان مصر يعيشون فى مناطق عشوائية

Google+ Print
وزيرة التطوير الحضرى: 60% من سكان مصر يعيشون فى مناطق عشوائية وزيرة التطوير الحضرى: 60% من سكان مصر يعيشون فى مناطق عشوائية
أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن 60% من سكان يعيشون فى مناطق عشوائية، بينهم مليون مواطن وحياتهم مهددة.

وقالت "إسكندر"، فى حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الإهمال فى ملف العشوائيات تجاوز أكثر من 30 عاما، مما أدى إلى تراكمها وأصبح منها ما يهدد الساكنين فيها.

وأوضحت، أنه بالرغم أن فريق العمل بالوزارة لا يتجاوز الـ 60 شخصا، إلا أنه يعمل على الأرض بشكل فعال وهناك العديد من المتطوعين، مضيفة: "محتاجين نضفر خطواتنا عشان مافيش فتفوتة زبالة تنزل الشارع".

وأضافت، إنه سيتم 10 آلاف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، كما يوجد 256 منطقة عشش ستخضع للتطوير فى مختلف مناطق الجمهورية خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأكدت، أن فصل القمامة من المنبع وثبات موعد جمعها من المنازل، هو الحل لظاهرة تراكم القمامة، لافتة إلى أن رسوم جمع القمامة ضئيلة جداً، ورغم ذلك كثير من السكان يرفضون الدفع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر