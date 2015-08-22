وزيرة التطوير الحضرى: 60% من سكان مصر يعيشون فى مناطق عشوائية

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن 60% من سكان مصر يعيشون فى مناطق عشوائية، بينهم مليون مواطن وحياتهم مهددة.

وقالت "إسكندر"، فى حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الإهمال فى ملف العشوائيات تجاوز أكثر من 30 عاما، مما أدى إلى تراكمها وأصبح منها ما يهدد الساكنين فيها.

وأوضحت، أنه بالرغم أن فريق العمل بالوزارة لا يتجاوز الـ 60 شخصا، إلا أنه يعمل على الأرض بشكل فعال وهناك العديد من المتطوعين، مضيفة: "محتاجين نضفر خطواتنا عشان مافيش فتفوتة زبالة تنزل الشارع".

وأضافت، إنه سيتم 10 آلاف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، كما يوجد 256 منطقة عشش ستخضع للتطوير فى مختلف مناطق الجمهورية خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأكدت، أن فصل القمامة من المنبع وثبات موعد جمعها من المنازل، هو الحل لظاهرة تراكم القمامة، لافتة إلى أن رسوم جمع القمامة ضئيلة جداً، ورغم ذلك كثير من السكان يرفضون الدفع.

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