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انقطاع الكهرباء عن مبنى محافظة الدقهلية فى حضور محلب ووزيرى الصحة والرى

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انقطاع الكهرباء عن مبنى محافظة الدقهلية فى حضور محلب ووزيرى الصحة والرى انقطاع الكهرباء عن مبنى محافظة الدقهلية فى حضور محلب ووزيرى الصحة والرى
انقطع التيار الكهربائى عن مبنى محافظة الدقهلية منذ قليل لعدة دقائق، أثناء اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالقيادات التنفيذية بمنى المحافظة.

ويجتمع محلب، بمبنى محافظة الدقهلية الآن، مع المحاسب حسام الدين إمام عبد الصمد، محافظ الدقهلية، واللواء عاصم حمزة منصور، مدير أمن الدقهلية، بحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة.

وتستمر زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الدقهلية لمدة يومين، لزيارة بعض المدن الواقعة شمال المحافظة، ومنها مدينة المطرية، وزيارة المستشفى العام الجديد.


>بيان للوزراء: محلب يجتمع بقيادات محافظة الدقهلية ومسئولى المياه والصرف

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