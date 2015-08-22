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وزيرة التطوير الحضرى لـ"لبنى عسل": "إحنا بتوع الزبالة والعشوائيات"

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وزيرة التطوير الحضرى لـ"لبنى عسل": "إحنا بتوع الزبالة والعشوائيات" وزيرة التطوير الحضرى لـ"لبنى عسل": "إحنا بتوع الزبالة والعشوائيات"
أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن "التطوير الحضرى" وزارة عدالة اجتماعية تهتم بالعشوائيات، بجانب نظافة المدن وتجميل الأماكن، قائلة: "إحنا بتوع الزبالة والعشوائيات"، وذلك فى ردها على سؤال الإعلامية لبنى عسل: "يعنى إيه تطوير حضرى".

وأضافت "إسكندر" فى حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة تنسق مع المحليات والمحافظات لإنشاء منظومة جديدة جمع القمامة والقضاء على تراكمها، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة توقيع عقوبة وغرامة على من يلقى القمامة بالشوارع، بحيث تتراوح بين 20 إلى 50 جنيهًا وتصل لـ500 جنيه على المحلات.

ورحبت الوزيرة، بمنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والجمعيات الأهلية، فى التعاون مع الوزارة فى حل مشكلة تراكم القمامة.

وأوضحت أن يوم 2 نوفمبر القادم الموعد النهائى للإعلان عن أسماء الشركات التى ستنفذ تطوير مثلث ماسبيرو.
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