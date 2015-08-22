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الداخلية: وقفة أفراد الشرطة بالشرقية تتنافى مع أوامر الضبط العسكرى

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الداخلية: وقفة أفراد الشرطة بالشرقية تتنافى مع أوامر الضبط العسكرى الداخلية: وقفة أفراد الشرطة بالشرقية تتنافى مع أوامر الضبط العسكرى
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إن أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية لم يحصلوا على تصاريح للتظاهر، كما أنه يتنافى مع أوامر الضبط والربط العسكرى والنظام الذى يحكم منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن المتظاهرين من أمناء الشرطة يتراوح عددهم من 200 لـ 300 أمين، مؤكدا أن الوزير اللواء مجدى عبد الغفار يراعى ويقدر دور الأمناء وأبنائهم وتوفير الرعاية لهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامجه " السادة المحترمون" المذاع على فضائية " أون تى فى"، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار شهد تخريج دفعة من أمنار الشرطة ويبلغ عددهم 560 من فرقة الأمناء، موضحا أن المصلحة الوطنية تقدر على الخاصة، وهذا يهدر تضحيات رجال الشرطة وتتنافى مع قواعد الضبط والربط العسكرى، مؤكدا أن من خرج عن القانون سوف يحاسب بالقانون.

وأشار مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إلى أن الوزارة تتواصل مع الأفراد لدراسة طلباتهم المقدمة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلبات تمت الموافقة عليها.

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مصر 365