"الآثار" تناشد رجال الأعمال بسرعة التحرك لإنقاذ تمثال "سخم كا"

ناشد على أحمد رئيس قطاع الآثار المستردة، رجال الأعمال المصريين، بسرعة التكاتف، لإنقاذ تمثال "سخم كا" بشرائه من قاعة المزادات فى بريطانيا وإهدائه لمتحف مصرى.

وقال "عمر" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم بيع التمثال بالفعل، لكنه ما زال موجوداً فى قاعة المزادات، ولم يتم تسليمه للمشترى حتى الآن.

وأوضح أن ضغوط الحكومة المصرية أدت لتوقف إصدار شهادات تصدير التمثال خارج المملكة المتحدة، حتى يوم 28 أغسطس الجارى، انتظاراً لإثبات جدية حملة التبرعات المصرية، مستطرداً "أملنا الوحيد تقدم رجال الأعمال بحملة جادة لشراء التمثال قبل هذه المدة، وبناء عليها سيتم تمديد فترة عدم تصدير التمثال حتى مارس 2016، وهذه فترة كافية لإنهاء عملية الشراء وتحويلها للجانب المصرى".

ولفت إلى أن وزارة الآثار خاطبت الاتحاد الدولى للمتاحف، وقام الأخير بالتدخل ولكن ليس هناك ما يمنع بيع التمثال بشكل قانونى.

>