داخلية لبنان: إصابة 35 عسكريًا ومدنيًا بمظاهرة بيروت ونعد بمحاسبة المتسبب

أكدت وسائل إعلام لبنانية إصابة 35 عنصرًا من العسكريين والمدنيين عند تفريق تظاهرة حاولت دخول المنطقة الأمنية فى محيط السراى ومجلس النواب اللبنانى.

أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام استمرار عمليات الكر والفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، وأن رقعة المواجهات اتسعت وعناصر الصليب الأحمر والدفاع المدنى يقومون بنقل المصابين إلى المستشفيات، وأعلن العديد من المتظاهرين فى اعتصامهم وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الموجود خارج لبنان، فى تصريحات صحفية، أنه ضد إطلاق النار "تحت أى ذريعة"، وأنه طلب من القوى الأمنية عدم إطلاق النار. ووعد أن تحل قضية النفايات يوم الخميس المقبل فى جلسة مجلس الوزراء.

كما وعد المشنوق بمحاسبة أى عسكرى أو مسئول أمنى أطلق النار على المتظاهرين بشكل مباشر.

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