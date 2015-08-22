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الداخلية: إحالة واقعة سحل ضابط مرور لمواطن بفيصل لقطاع الرقابة والتفتيش

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الداخلية: إحالة واقعة سحل ضابط مرور لمواطن بفيصل لقطاع الرقابة والتفتيش الداخلية: إحالة واقعة سحل ضابط مرور لمواطن بفيصل لقطاع الرقابة والتفتيش
أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، مشاهدة الفيديو المنشور على "اليوم السابع"، الخاص بسحل ضابط مرور لمواطن بمنطقة فيصل.

وأشار عبد الكريم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى إخطار اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بما جاء فى المقطع، ووجه على الفور بتحديد هؤلاء الأفراد، وإحالة الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة، لإجراء التفتيش اللازم والعرض عليه شخصيًا.

وشدد عبد الكريم، على أن مثل هذه التصرفات مرفوضة تمامًا وغير مقبولة داخل منظومة عمل وزارة الداخلية، منوّهًا إلى العمل على تحديد الأفراد، ويتولى قطاع التفتيش والرقابة التحقيق فى الواقعة وفحصها وعرضها على الوزير مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هؤلاء الأفراد.


>صحافة المواطن.. قارئ يرسل فيديو لضباط مرور يسحلون مواطنًا بـ"فيصل"

الداخلية: التحقيق فى فيديو متداول لضابط يسحل مواطنًا بفيصل

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