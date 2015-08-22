وزير الصحة اللبنانى: رئيس الحكومة مستعد للحوار مع المتظاهرين عبر ممثل له

أعلن وزير الصحة العامة اللبنانى وائل أبو فاعور أنه اتصل برئيس الحكومة تمام سلام "الذى أبدى استعداده للحوار مع المتظاهرين عبر شخص يمثله"، آملا "ألا تسوء الأمور".

وأكد وزير الصحة اللبنانى أنه "يجب محاسبة كل من استعمل القوة".

و أكدت وسائل إعلام لبنانية إصابة 35 عنصراً من العسكريين والمدنيين عند تفريق تظاهرة حاولت دخول المنطقة الأمنية فى محيط السراى ومجلس النواب اللبنانى.

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