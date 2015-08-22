أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الزنجبيل يعالج الصداع النصفى مثل الأدوية وبآثار جانبية أقل

Google+ Print
الزنجبيل يعالج الصداع النصفى مثل الأدوية وبآثار جانبية أقل الزنجبيل يعالج الصداع النصفى مثل الأدوية وبآثار جانبية أقل
على الرغم من توافر أدوية كثيرة لعلاج الصداع النصفى، مثل عقار الباراسيتامول والديكلوفيناك والكثير من المسكنات المضادة للالتهابات غير الاستيرودية "NSAID" إلا أن الوصفات الطبيعية تعد هى الأكثر آماناً ولا تتسبب فى أى آثار جانبية بجانب فاعليتها الجيدة.

وكشفت تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى أن الزنجبيل يساهم فى علاج الصداع النصفى ويماثل فاعلية العقاقير الكيميائية التى تساهم فى علاج هذا المرض المؤلم.

وأوضحت الدراسة التى نشرت بالمجلة العلمية " Phytotherapy Research" أن تناول كبسولة من الزنجبيل تحتوى على 250 مجم من المواد الفعالة قد ثبت قدرتها على علاج الصداع النصفى بشكل يماثل فاعلية عقار السوماتريبتان " sumatriptan" بتركيز 50 مجم، وهو من أشهر الأدوية المستخدمة فى علاج الصداع النصفى.

وأضاف التقرير أن كلاً من كبسولة الزنجبيل وعقار السوماتريبتان قد ساهما فى تقليل حدة آلام الصداع النصفى بنسبة 60%، لافتاً أن الآثر الجانبى الأكثر شيوعاً للزنجبيل وظهر بعد فترة طويلة هو عسر الهضم، بينما تسبب عقار السوماتربيتان فى الإصابة بآثار جانبية عديدة مثل الدوخة والشعور بالنعاس والحموضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365