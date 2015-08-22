الزنجبيل يعالج الصداع النصفى مثل الأدوية وبآثار جانبية أقل

على الرغم من توافر أدوية كثيرة لعلاج الصداع النصفى، مثل عقار الباراسيتامول والديكلوفيناك والكثير من المسكنات المضادة للالتهابات غير الاستيرودية "NSAID" إلا أن الوصفات الطبيعية تعد هى الأكثر آماناً ولا تتسبب فى أى آثار جانبية بجانب فاعليتها الجيدة.

وكشفت تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى أن الزنجبيل يساهم فى علاج الصداع النصفى ويماثل فاعلية العقاقير الكيميائية التى تساهم فى علاج هذا المرض المؤلم.

وأوضحت الدراسة التى نشرت بالمجلة العلمية " Phytotherapy Research" أن تناول كبسولة من الزنجبيل تحتوى على 250 مجم من المواد الفعالة قد ثبت قدرتها على علاج الصداع النصفى بشكل يماثل فاعلية عقار السوماتريبتان " sumatriptan" بتركيز 50 مجم، وهو من أشهر الأدوية المستخدمة فى علاج الصداع النصفى.

وأضاف التقرير أن كلاً من كبسولة الزنجبيل وعقار السوماتريبتان قد ساهما فى تقليل حدة آلام الصداع النصفى بنسبة 60%، لافتاً أن الآثر الجانبى الأكثر شيوعاً للزنجبيل وظهر بعد فترة طويلة هو عسر الهضم، بينما تسبب عقار السوماتربيتان فى الإصابة بآثار جانبية عديدة مثل الدوخة والشعور بالنعاس والحموضة