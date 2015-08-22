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الحمل يقوى ذاكرة الحوامل ويعالج مشاكل النسيان

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الحمل يقوى ذاكرة الحوامل ويعالج مشاكل النسيان الحمل يقوى ذاكرة الحوامل ويعالج مشاكل النسيان
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة تهم كل الحوامل، حيث أشارت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أونتاريو الكندية أن الحمل يساهم فى تعزيز وتقوية ذاكرة السيدات الحوامل وعلاج مشاكل النسيان.
>وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الحمل يساهم فى تعزيز صحة المادة الرمادية بالمخ، والتى تتمتع بوظائف حيوية كثيرة من أهمها تعزيز الذاكرة، لافتين أن الحوامل لا يصبن باضطراب فى الذاكرة كما هو شائع بين الكثير من الناس.

وكشفت النتائج التى شملت 54 سيدة حامل أن أدائهم خلال اختبارات الذاكرة قد تحسن بشكل ملحوظة خلال فترة الحمل، وذلك بسبب فاعلية هرمون الحمل فى تعزيز صحة المخ وخاصة ً المنطقة المادية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أغسطس الجارى.

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