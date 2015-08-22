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كيف تستمع بالشيكولاتة دون أن تصاب بزيادة مفرطة فى الوزن

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كيف تستمع بالشيكولاتة دون أن تصاب بزيادة مفرطة فى الوزن كيف تستمع بالشيكولاتة دون أن تصاب بزيادة مفرطة فى الوزن
الشيكولاتة معشوقة الجماهير نظراً لمذاقها الرائع وفوائدها الصحية المثيرة لكن يعييبها ارتفاع سعراتها الحرارية، ولذا نقدم لكم أحد أهم النصائح والتوصيات للاستمتاع بالشيكولاتة والأطعمة بشكل عام دون زيادة فى الوزن.

وقالت كبيرة الباحثين جين أوغدن، أستاذة علم النفس والصحة فى جامعة بريطانية خلال دراسة أشرفت عليها، أن الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة وهم فى كامل تركيزهم قد يقللون من الكميات التى يتناولونها منها ولن يفرطوا فيها وبالتالى سيستمتعون بمذاقها اللذيذ دون أن يصابوا بالوزن الزائد.

وكما أوصى التقرير بتناول الشيكولاتة أثناء الجلوس والاسترخاء على الأريكة أو داخل المنزل للحد من تأثيرات سعراتها الحرارية المرتفعة.

وتأتى هذه النتائج فى ضوء الدراسة التى نشرها اليوم السابع مؤخراً، والتى أكدت أن الأكل أثناء التفكير فى أمر أخر قد يؤدى لزيادة كمية الأكل التى يتم تناولها ويرفع فرص الإصابة بالسمنة أو فرط الوزن.

وأوصى الباحثون أيضاً أنه لا يجب تناول الأطعمة اللذيذة أثناء ممارسة الرياضة، لكن يجب شرب المزيد من الماء، وذلك للتمتع بأقصى فوائد صحية للأطعمة دون التعرض لمشاكل فى الوزن .

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