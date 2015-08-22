لو عامل دايت.. احرق دهون جسمك بالبرتقال والأفوكادو

الفاكهة من أهم أنواع الطعام الضرورية لإمداد الجسم بالعناصر اللازمة له، وأغلب الدراسات التى أجريت عن الفواكه تؤكد على ضرورة حصول الإنسان على حصص ثابتة يوميا منها.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف على أهمية الفاكهه فيما يتعلق بخسارة الوزن، ويوضح أن هناك أنواع محددة منها تساهم فى خسارة الوزن وتنشيط عملية حرق الدهون بالجسم وعلى رأسها البرتقال ويرصد خالد فوائدة فى النقاط التالية:

- يحتوى على نسبة عالية من الألياف، التى تساعد على منح شعورا مضاعفا بالشبع، كما يتطلب هضمها وقتا طويلا وتساعد أيضا على تنظيم عمل الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة، والتى تعمل على تنشيط عملية حرق دهون الجسم، والمساعدة على خسارة الوزن بصورة أكثر فاعليه كما تعمل على تخليص الجسم من السموم المتراكمة به.

- يحتوى على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية، لذا ينصح بالحرص على تناوله أثناء اتباع الأنظمة الغذائية المنحفة.

وبجانب البرتقال ينصح خالد بتناول نوعا آخر من الفواكه المساعدة على خسارة الوزن، وهو الأفوكادو والذى يحتوى على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية التى تعمل بشكل خاص على حرق الدهون المتراكمة فى منطقة البطن، كما تمنح شعورا بالطاقة والنشاط مقابل عدد قليلا من السعرات الحرارة.