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تأجيل محاكمة متهمين بمقتل شرطيين أمام كنيسة بالمنيا

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تأجيل محاكمة متهمين بمقتل شرطيين أمام كنيسة بالمنيا تأجيل محاكمة متهمين بمقتل شرطيين أمام كنيسة بالمنيا
أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد منصور محاكمة 5 متهمين فى قتل شرطيين، أمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا، إلى الخامس من شهر نوفمبر القادم، لإحضار المتهم الرابع من محبسه والمحبوس على ذمة قضايا أخرى.

والمتهمون فى قتل عيد فهيم صادق مساعد شرطة محمد أبو زيد حجاج أمام كنيسة السيدة العذراء فجر يوم 6 من شهر يناير الماضى.

وقد حضر جلسة اليوم 3 متهمين، واستمعت إلى أقوالهم، كما استمعت المحكمة إلى أقوال بعض شهود الإثبات فى الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 3 من المتهمين وأخلى سبيل اثنين، بينما توفى المتهم السادس إثر إصابته بطلق نارى أثناء ارتكاب الواقعة.

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