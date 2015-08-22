تأجيل محاكمة متهمين بمقتل شرطيين أمام كنيسة بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد منصور محاكمة 5 متهمين فى قتل شرطيين، أمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا، إلى الخامس من شهر نوفمبر القادم، لإحضار المتهم الرابع من محبسه والمحبوس على ذمة قضايا أخرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
والمتهمون فى قتل عيد فهيم صادق مساعد شرطة محمد أبو زيد حجاج أمام كنيسة السيدة العذراء فجر يوم 6 من شهر يناير الماضى.
وقد حضر جلسة اليوم 3 متهمين، واستمعت إلى أقوالهم، كما استمعت المحكمة إلى أقوال بعض شهود الإثبات فى الواقعة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على 3 من المتهمين وأخلى سبيل اثنين، بينما توفى المتهم السادس إثر إصابته بطلق نارى أثناء ارتكاب الواقعة.