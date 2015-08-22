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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع المراتب بمدينة العبور

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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع المراتب بمدينة العبور انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع المراتب بمدينة العبور
أمرت نيابة العبور بإشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع المراتب والمفروشات بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بنشوب حريق بمصنع للمفروشات بالعبور، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وتبين من المعاينة أن الحريق شب بمصنع الألمانية للمراتب والمفروشات بالمنطقه الصناعية الأولى مقام على مساحة 1000 متر مربع ملك عبد النبى محمد محمود ومكون من 3 طوابق.

وبسؤال مالك المصنع ومستأجرى الطابقين الأول والثانى لم يتهموا أو يشتبهوا فى نشوب الحريق جنائيا ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتم التحفظ على مكان الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365