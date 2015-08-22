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حريق محدود بمدرسة الأمل الصناعية فى السويس

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نشب حريق محدود داخل مسجد مدرسة الأمل الصناعية بنات، اليوم السبت، والتهمت النيران مساحة بسيطة من السجاد والستائر، وتبين سرقة أحد الأبواب المعدنية.

وعقب إبلاغ أحمد رفاعى، مسئول أمن شمال، قوات الحماية المدنية بالحادث انتقل إلى موقعه كل من محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، ومصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن.

وأظهرت التحقيقات الأولية لأمن التعليم أن الحادث كان لدافع السرقة فقط، فيما وجه عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الشكر لقوات الحماية المدنية، التى سارعت فى إخماد الحريق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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