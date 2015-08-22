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محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يتابعان تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

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محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يتابعان تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يتابعان تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، وقيادات محو الأمية بزيارة مركز التطوير الوظيفي، اثناء الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين على مهارات الحاسب الآلي بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بقنا والتي تستمر حتى 6/9/2015.
> وأعرب محافظ قنا عن سعادته بتنوع الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي لأبناء الإقليم، مؤكدًا إن سياسة الدولة تتجه للإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أوضح رئيس الجامعة، إن مركز التطوير الوظيفي أصبح منارة لأبناء الإقليم في تأهيلهم في شتى المجالات، معرباً عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه المركز والذي يعد من أفضل المراكز على مستوى الجامعات، لافتاً إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لأبناء محافظة قنا.

و قدم الدكتور محمد عمران مدير المركز، الشكر لمحافظ قنا على تكرار زيارته للمركز و ولرئيس الجامعة على دعمه المتواصل و رعايته لطلاب و خريجي الجامعة في التأهل لسوق العمل.

و أشار عمران على إن العلاقة بين الخريجين والجامعة مستمرة ولا تنتهي بإنتهاء الدراسة الجامعية.

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