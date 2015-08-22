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بالصور - الزمالك بالزي البنفسجي أمام الصفاقسي

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يرتدي الزمالك طاقمه الاحتياطي باللون "البنفسجي" أمام الصفاقسي غدا الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة اليوم السبت، على ارتداء الزمالك الطاقم الاحتياطي خلال المباراة.

فيما يرتدي حارس الزمالك قميصا من اللون الوردي.

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ويرتدي الصفاقسي قميصه الأساسي باللون الأبيض والأسود. ويرتدي حارسه اللون الأخضر.

وأكد مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني، أن دخول جماهير الزمالك للملعب سيكون بجواز السفر.

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