صور| وزير الصحة يتفقد مستشفى المنصورة الدولي تمهيدًا لتحويلها إلى «نموذجية»

قام وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، مساء اليوم، بزيارة مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهليه، إحدى المستشفيات التي وقع عليها الإختيار بمحافظة المنصورة لتكون جزءًا من خطة وزارة الصحة للبدء في تحويل مستشفايتها إلى مستشفيات نموذجية حيث أجرى حوارًا موسعًا مع مجموعٍة كبيرٍة من المرضى المترددين على المستشفى.

واستمع إلى شكواهم وعن ما يرونه من أوجه قصور أو تميز في منظومة تقديم الخدمة داخل المستشفى، وذلك في بداية لتفعيل منظومة مستشفى نموذجي بكل محافظة.

كما استمع وزير الصحة، إلى شباب الأطباء بالمستشفى وأعضاء الفريق الصحي وناقش معهم مقترحاتهم فيما يخص تطوير الخدمة الصحية بالمستشفى وأوجه القوة والضعف.

كما تفقد، أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية الحرجة والحروق، وأكد عدوي في حواره مع المرضى وأعضاء الفريق الصحي على أن أي تطوير حقيقي للخدمة الصحية لابد أن يشارك فيه كافة العناصر المشاركة في المنظومة الصحية، من متلقي الخدمة الصحية ومقدمها والجهة الإدارية، وأن المقترحات والشكاوى التي تقدم قبل المرضى وأعضاء الفريق الصحي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار حين تقوم الجهة الإدارية بوضع خريطة التطوير.

وأكد، على أنه سوف يجري العمل على وجه السرعة لتوفير جهاز للرنين المغناطيسي داخل المستشفى بالإضافة إلى فحوصات الثاليوم.