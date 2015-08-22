بالصور.. وزير الصحة يزور مستشفى المنصورة العام الجديد
قام الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، يرافقة الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم زيارة مستشفى المنصورة العام الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقام بتفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات ووحدة الحروق والمعامل.
وقام بتفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات ووحدة الحروق والمعامل.
> وكان فى استقباله مدير المستشفى، والطاقم الطبى وقيادات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.
> جاء ذلك على هامش زيارة المهندس إبراهيم محلب للدقهلية ومتابعة المستشفيات بها.
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