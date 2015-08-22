بالصور.. وزير الصحة يزور مستشفى المنصورة العام الجديد

قام الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، يرافقة الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم زيارة مستشفى المنصورة العام الجديد.

وقام بتفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات ووحدة الحروق والمعامل.

> وكان فى استقباله مدير المستشفى، والطاقم الطبى وقيادات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

> جاء ذلك على هامش زيارة المهندس إبراهيم محلب للدقهلية ومتابعة المستشفيات بها.



>