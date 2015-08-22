بالصور.. وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ تستبعد مدير مدرسة فوه للغات

أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، قرارا بتحويل مدير مدرسة فوه الرسمية للغات للتحقيق لتقصيره فى عمله، وكلفت مديرًا بدلا منه استعدادا للعام الدراسى الجديد.>وقالت وكيلة الوزارة: إن لجان المتابعه ستتفقد المدارس ابتداء من الأسبوع القادم ولن نتهاون مع المقصرين وهدفنا الأسمى هو مصلحة الطالب.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوكيلة الوزارة بمدارس إدارة فوة، تفقدت خلالها مدرسة اللغات ورافقها المهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومصطفى مكى مدير إدارة فوة التعليمية والدكتورة داليا محيي الدين مدير المركزية بكفر الشيخ.

وشددت وكيلة وزارة التربية والتعليم على مدير مدرسة الإعدادية بنات باصلاح ودهان المقاعد المدرسية فورا استعدادًا للعام الجديد، كما تفقدت مدرسة فوة التجارية المشتركة، وحازت المدرسة على إعجاب وكيلة الوزارة بكفر الشيخ.

وتفقدت معرض المجال الصناعى بإدارة فوة التعليمية، وتابعت امتحانات الدور الثانى بإدارة فوة التعليمية.



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