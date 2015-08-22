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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد توسعات محطة صرف فايد

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قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة لمحطة معالجة الصرف الصحى الكبرى بمنطقة "فنارة" بمركز ومدينة فايد لمتابعة الأعمال والتشطيبات النهائية للتوسعات الجديدة بالمحطة، والبالغ إجمالى تكلفتها المالية 215 مليون جنيه، والمنتظر الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة على أن يبدأ التشغيل التجريبى فى 30 أغسطس الجارى، استعدادا لدخولها الخدمة الفعلية.

ومن المستهدف أن تصل جملة الطاقة التصريفية للمحطة بعد التوسعات إلى نحو 35 ألف مترا مكعبا يوميا بدلا من 15 ألف متر لتصل فيما إلى 50 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم مركز ومدينة فايد بالكامل والمناطق الساحلية بداية من أبو سلطان حتى كسفريت وجميع القرى والتوابع عدا سرابيوم وأبوسلطان التى تصرف على محطة الإسماعيلية.

رافق المحافظ فى زيارته كل من أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة فايد، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس سامح السيد، مدير عام فرع القناة لشركة المقاولون العرب والمهندس سمير عوض، رئيس قطاع القناة وسيناء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الجهات المعنية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بحجم ما تم تنفيذه من أعمال، لا سيما أن نسبة التنفيذ تتجاوز 95 % وبانتهاء تنفيذ المشروع يكون تم القضاء تماما على جميع مشكلات التلوث فى منطقة البحيرات والشواطئ بالمنطقة إضافة إلى المساهمة فى توفير خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة، وتوابعها بمركز ومدينة فايد والقضاء تمامًا على جميع مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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