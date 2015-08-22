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محلب يحيل موظفى الوحدة الصحية بصهرجت وبشلا بالدقهلية للتحقيق

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محلب يحيل موظفى الوحدة الصحية بصهرجت وبشلا بالدقهلية للتحقيق محلب يحيل موظفى الوحدة الصحية بصهرجت وبشلا بالدقهلية للتحقيق
فاجأ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء العاملين بزيارة الوحدة الصحية بقرية صهرجت فى محافظة الدقهلية بعد وقوف الأهالى أمام سيارته والشكوى من عدم وجود أطباء بالوحدة وتبين بنفسه سوء أحوال الوحدة مع عدم وجود أطباء فغضب وأحال جميع العاملين للتحقيق.

وتوجه رئيس الوزراء إلى وحدة طب الأسرة ببشلا ميت غمر وثبت عدم وجود موظفين فى دفتر الحضور والانصراف كما اشتكى أهالى قرية صهرجت للمهندس إبراهيم محلب أثناء توجهه إلى المنصورة من انقطاع المياه والكهرباء و قرر المهندس إبراهيم محلب إقالة مدير المحطة بعد زيارتها كما أمرالحرس الخاص بتصوير أعمدة كهرباء تالفة بقرية بشلا التابعة لمركزميت غمر.

كما اشتكى الأهالى من مقلب القمامة فى القرية وتسببه فى وفاة العديد من أطفال القرية بالأمراض الصدرية وقام بتفقد مصنع تدوير القمامة بالقرية.

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مصر 365