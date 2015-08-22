مباشر - في إفريقيا..الترجي 0-1 الأهلي..أنطوي يسجل مبكرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي والأهلي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الأهلي بالأزرق أمام الترجي ومدرج كامل للجماهير المصرية

- شاهد أنطوي يسجل الأول للاهلي امام الترجي

- أحداث المباراة

ق34: إلياس جيلاسي لاعب وسط الترجي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن إكرامي تصدى للكرة ببراعة وحولها لركنية.

ق33: باسم على يتحصل على ثاني إنذارات الأهلي بعد عرقلة لاعب الترجي.

ق27: حسام عاشور تحصل على إنذار بعد التدخل العنيف على لاعب الترجي التونسي.

ق22: تمريرة سحرية لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء واللاعب الشاب سدد الكرة برعونة وصلت سهلة في يد الحارس.

ق10: فخر الدين بن يوسف يسدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة بسنتيمترات.

ق6: هجمة مرتدة للأهلي من الناحية اليمنى عن طريق رمضان صبحي، توغل اللاعب الشاب داخل منطقة الجزاء ثم مرر لأنطوي الخالي من الرقابة أمام المرمى والغاني سدد الكرة بسهولة في المرمى