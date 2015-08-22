أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رمضان يرفض ترجمة سحر عبد الله السعيد ضد الترجي

Google+ Print
بالفيديو - رمضان يرفض ترجمة سحر عبد الله السعيد ضد الترجي بالفيديو - رمضان يرفض ترجمة سحر عبد الله السعيد ضد الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي والأهلي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الأهلي بالأزرق أمام الترجي ومدرج كامل للجماهير المصرية

- شاهد أنطوي يسجل الأول للاهلي امام الترجي

- أحداث المباراة

ق34: إلياس جيلاسي لاعب وسط الترجي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن إكرامي تصدى للكرة ببراعة وحولها لركنية.

ق33: باسم على يتحصل على ثاني إنذارات الأهلي بعد عرقلة لاعب الترجي.

ق27: حسام عاشور تحصل على إنذار بعد التدخل العنيف على لاعب الترجي التونسي.

ق22: تمريرة سحرية لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء واللاعب الشاب سدد الكرة برعونة وصلت سهلة في يد الحارس.

ق10: فخر الدين بن يوسف يسدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة بسنتيمترات.

ق6: هجمة مرتدة للأهلي من الناحية اليمنى عن طريق رمضان صبحي، توغل اللاعب الشاب داخل منطقة الجزاء ثم مرر لأنطوي الخالي من الرقابة أمام المرمى والغاني سدد الكرة بسهولة في المرمى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك