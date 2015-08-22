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محلب يتفقد قرية "صهرجت" بميت غمر سيرًا على الأقدام فور وصوله الدقهلية

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محلب يتفقد قرية "صهرجت" بميت غمر سيرًا على الأقدام فور وصوله الدقهلية محلب يتفقد قرية "صهرجت" بميت غمر سيرًا على الأقدام فور وصوله الدقهلية
وصل، منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، محافظة الدقهلية، وتفقد عقب دخوله حدود المحافظة قرية صهرجت الكبرى إحدى قرى مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، سيرًا على الأقدام.

فيما وصل إلى ديوان عام المحافظة الدكتور حسام المغازى، وزير الرى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة على مدار يومين، لزيارة بعض المدن الواقعة شمال المحافظة، ومنها مدينة المطرية وزيارة المستشفى العام الجديد.


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