"مصر للطيران" توضح فى بيان سبب تأخر رحلة باريس أمس وكيفية معالجة الأزمة

أصدرت شركة مصر للطيران اليوم السبت بيان لها توضح فيه سبب تأخر رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس أمس الجمعة، حسبما انفرد "اليوم السابع" ببعض الفيديوهات التى توضح غضب واستياء الركاب بسبب إنزالهم من الطائرة وانتظارهم لفترات طويلة لإقلاع رحلة أخرى وهو ما وصل إلى 10 ساعات.

وقال البيان إن الطيران هو أكثر وسائل النقل أمانا على مستوى العالم ولم يكن الطيران يصل إلى هذا المستوى من السلامة إلا بفرض العديد من القوانين الصارمة والإجراءات الوقائية التى تضمن إقلاع كل طائرة على وجه الكرة الأرضية وهى فى حالة فنية وتقنية لا تقبل المساومة أو التنازل. وأن مصر للطيران تتبع أعلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالسلامة الجوية وصيانة الطائرات .

وأضاف البيان: "تم تجهيز الرحلة فى تمام الساعة 08:55 وصعد جميع الركاب وعددهم 327 راكبا إلى الطائرة فى الميعاد المحدد، وبعد صعود جميع الركاب طلب قائد الرحلة مهندس الصيانة بسبب ظهور عيب فنى بالطائرة، ووصل مهندس من الصيانة أصلح العيب وتم إغلاق باب الطائرة وسحب كوبرى التحميل TUB وذلك فى تمام الساعة 10:15، بعد سحب الـــــTUBE أفاد قائد الرحلة بوجود تأخير فى (إذن مركز الملاحة الأوربى بالإقلاع) على أن يكون فى الساعة 10:59 وهو إجراء روتينى يتم مع كل رحلات الطيران التى تطير فوق القارة الأوربية.

وأكد البيان أنه بعد ذلك طلب قائد الرحلة إدخال الـــــ TUBE على الطائرة لظهور العيب الفنى مرة أخرى فى الطائرة؛ حيث وصلت برقية غرفة السيطرة المركزية تفيد عن موعد قيام الرحلة الساعة 11:30 بعد إصلاح العطل وعليه طلب قائد الرحلة إنزال الركاب إلى الصالة فى تمام الساعة 11:05 وذلك بعد وصول مهندس الصيانة مرة أخرى على الطائرة والكشف عليها .

وأوضح البيان أنه على الفور تم أخذ الموافقات اللازمة من سلطات المطار لإنزال الركاب إلى الصالة مرة أخرى، فور نزول الركاب إلى الصالة تم توزيع المشروبات عليهم فى وجود موظفى خدمة العملاء؛ حيث تم توزيع عدد 930 مشروب وعدد 300 وجبة خفيفة + 44 وجبة لدرجة رجال الأعمال داخل استراحات الدرجة الأولى .

كما وصلت برقية غرفة السيطرة المركزية تفيد بأنه سيتم إفادتنا عن معلومة أخرى تالية عن موعد إقلاع الرحلة الساعة 12:40 .

فور وصول هذه البرقية تم توزيع وجبة خفيفة على الركاب مرة أخرى وتواجد موظفى خدمة العملاء بصحبة الركاب طول فترة انتظارهم للرد على استفساراتهم والعمل على حل جميع مشاكلهم الناتجة عن هذا التأخير، كما وصلت برقية أخرى من غرفة السيطرة المركزية تفيد بتأجيل ميعاد إقلاع الرحلة حتى الساعة 17:25 لأسباب فنيه تتعلق بإصلاح العطل تتطلب وقت أطول.

وأضافت الشركة أنها لعدم وجود طائرة بديلة لاستيعاب هذا العدد من الركاب 327 راكب نتيجة زيادة التشغيل فى الوقت الحالى فقد تم أخذ الموافقات اللازمة لإلغاء أختام سفر الركاب؛ ليتسنى لهم الذهاب إلى فندق لوباساج المطار لتناول وجبة الغداء التى تم طلبها مسبقا من مسئولى الفندق عن طريق مندوب المحطة المكلف بأمور الفنادق، وتم اصطحاب الركاب من قبل موظفى خدمة العملاء من وإلى الفندق والتواجد معهم أثناء تناولهم وجبة الغداء علما بأن بعض الركاب (حوالى 70 راكبا) قد فضلوا البقاء فى المطار وعدم الذهاب إلى الفندق وتم دعوتهم على وجبة الغداء فى مطعم المطار وتم التواجد مع ركاب الدرجة الأولى والمسافرون الدائمون باستراحات الدرجة الأولى وكان عددهم 40 راكبا.

وتم العرض عليهم التسكين بفندق نوفوتيل حتى موعد إقلاع الرحلة وقد أبدى 6 ركاب منهم الرغبة فى التسكين بينما فضل الباقى البقاء فى الاستراحات .

وفيما يخص موقف موظفى خدمة العملاء لحل مشاكل الركاب التالية الناتجة عن التأخير، أشارت الشركة إلى أنه تم تعديل سفر 2 ركاب على درجة رجال الأعمال مواصلين السفر إلى أوسلو عبر باريس وتغيير ميعاد سفرهم بتذكرة جديدة على رحلة مصر للطيران فى اليوم التالى MS799/22AUG ، كما تم تعديل حجزهم من باريس إلى أوسلو عن طريق شركة السياحة، حيث كانوا يحملون تذاكر منفصلة على الخطوط الإسكندنافية.

كما تم تعديل سفر راكبة كانت ستفقد ميعاد عمليتها الجراحية فى روما؛ حيث كانت مسافرة بخط سير القاهرة / باريس / روما، وتم تغيير رحلتها بتذكرة جديدة بخط سير القاهرة / روما / باريس، وراكبة فقدت رحلتها بالقطار داخل فرنسا، وتم تغيير ميعاد سفرها بتذكرة جديدة على الرحلة يوم 22 أغسطس وتسكينها بفندق نوفوتيل حتى موعد الرحلة .

بالإضافة إلى تعديل سفر 5 ركاب (عائلة واحدة) نظرا لفقد الزوج موعد اجتماع عاجل فى باريس وتم تغيير ميعاد سفرهم حسب رغبتهم على رحلة مصر للطيران إلى باريس يوم 29 أغسطس بدلا من يوم 21 أغسطس حسب رغبتهم وتأجيل عودة 3 ركاب من باريس إلى القاهرة بناء على رغبتهم لتكون يوم 29 أغسطس بدلا من يوم 28 أغسطس لتعويض ضياع يوم من رحلتهم .

وأيضا تغيير تذكرة راكب واحد كان مسافر بخط سير القاهرة / شارل ديجول / نيويورك / بورت كولومبس على رحلات أخرى لمصر للطيران وشركة أميريكان إير لاين الأمريكية يوم 22 أغسطس، وتم إلغاء سفر 2 ركاب على درجة رجال الأعمال من القاهرة / باريس ومنها إلى أمستردام بالقطار، وحسب رغبتهم تم تغيير خط سير التذاكر لتصبح القاهرة / أمستردام / باريس يوم 22 أغسطس، وتم اصطحاب جميع الركاب الذين رجعوا من الفندق حتى إنهاء إجراءات سفرهم بكاونترات الجوازات مرة أخرى، وتم اصطحابهم حتى بوابة الخروج وصعد جميع الركاب على الطائرة وعددهم 315 راكبا وتم تحرك الرحلة فى تمام الساعة 18:18 .

وأوضحت الشركة أنه فى باريس ونتيجة للتأخير فقد تم تسكين جميع الركاب وعددهم 222 راكبا فى فنادق ميركيور MERCURE وفندق أيبيس IBIS بجوار مطار شارل ديجول شاملة وجبتى الغذاء والعشاء وتم تحريكهم للمطار بعد إقلاع الطائرة من القاهرة فى حين فضل بعض الركاب الذهاب إلى منازلهم القريبة، والعودة على موعد الرحلة الجديد، وبعد وصول الطائرة إلى باريس طلب 3 ركاب نقلهم إلى نقاط داخلية داخل فرنسا وبالفعل تم استصدار 3 تذاكر لهم على حساب مصر للطيران.

>