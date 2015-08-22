لجنة الفيروسات الكبدية: طرح 3 عقارات جديدة لعلاج فيروس سى قبل نهاية العام

كشف أشرف عمر عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم طرح ثلاثة عقارات جديدة للعلاج من فيروس "سى" قبل نهاية العام الجارى.

وقال "عمر" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللجنة تسعى لزيادة عدد المراكز التى تقدم علاج سوفالدى لمرضى فيروس سى ، مؤكدًا أن العدد وصل إلى 39 مركزا حتى الآن.

وأوضح أن نسبة الشفاء من فيروس سى تزيد يوماً بعد يوم، وسيتم طرح الجيل الثالث من العلاج قريبا فى مصر.

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