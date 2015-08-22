بالفيديو: انتهت - روما 1-1 هيلاس فيرونا..فلورينزي يتعادل بعد خروج صلاح

متابعة حية ومباشرة لمباراة روما وهيلاس فيرونا في افتتاح الدوري الإيطالي والتي تشهد مشاركة محمد صلاح النجم المصري أساسيا لأول مرة.

طالع تشكيل الفريقين ومتابعة دقيقة بدقيقة للمباراة

- شاهد تشيزني يتألق ويمنع فرصة بـ" روحين" لهيلاس فيرونا

- شاهد لاعب فيرونا يمزق قميص صلاح ويحصل على إنذار

- شاهد خطورة صلاح تظهر في الظهور الرسمي الأول مع روما

انتهت

ق88: تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي روما استقرت في الأخير لبيانيتش في مواجهة مرمى فيرونا، و اللاعب البوسني سددها قوية بيسراه لكن الحار تصدى للكرة وحولها لركنية.

ق77: بيانيتش أطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ق66: فلورينزي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ق65: دخول ياجو فالكيه بدلا من صلاح.

ق60: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء روما مرت من فوق الدفاع بشكل غريب وصلت الكرة للمنطلق بوسكو يانكوفيتش الذي سددها بيسراه في الشباك.

ق56: تسديدة من خارج منطقة الجززاء تصدى لها تشيزني ارتدت الكرة لخوانيتو سددها قوية بيسراه لكن تشيزني تألق وتصدى للكرة مرة ثانية.

- أحداث المباراة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق42: تسديدة من لاعب فيرونا مرت من فوق الحارس تشيزني وفي طريقها لأن تعبر خط المرمى ظهر دي روسي بفدائية وانقض على الكرة وأخرجها برأسه قبل أن تمر للشباك.

ق37: جيرفينيو سدد من خارج كمنطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ق32: صلاح تسلم الكرة في وسط الميدان ثم انطلق بالكرة لكن صامويل سوبريان امسك اللاعب من قميصه حتى يوقف خطورة الهجمة واللاعب الفرنسي تحصل على إنذار.

ق28: هجمة خطيرة لفيرونا عن طريق توني في مواجة تشيزني ومهاجم أصحاب الأرض سدد الكرة لكنها خرجت ضعيفة في يد الحارس.

ق21: ركلة ركنية لروما نفذت داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع خارج المنطقة، وصلت لصلاح المتمركز على خط منطقة الـ18 سددها قوية لكن الحارس تصدى للكرة..والحكم احتسب تسلل بسبب تدخل جيرفينيو المتسلل على الكرة.

ق16: كرة طولية ساقطة داخل منطقة جزاء فيرونا حاول الدفاع تشتيت الكرة لكنها وصلت لدزيكو الذي سددها بقوة بقدمه اليسرى لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

ق10: تكتل دفاعي من فيرونا في وسط ملعبه ويعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق ظهيرى الأجناب، وروما يحاول الاختراق من العمق لكن دفاع أصحاب الأرض صلد حتى الأن.

ق2: ضغط مبكر من أصحاب الأرض انتهت بتسديدة قوية من خوان جوميز لكن مرت من فوق العارضة.

صلاح يبدأ المباراة في مركز الظهير الأيمن، ويتبادل المراكز مع ثلاثي الهجوم.

ويبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا في افتتاح الكالتشيو.. وتقام المباراة على ملعب فيرونا.