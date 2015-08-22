الأمن التونسى يلقى القبض على 4 عناصر تكفيرية بولاية ببنزرت

تونس أ ش أ

ألقت قوات الأمن التونسية اليوم السبت القبض على 4 عناصر تكفيرية بولاية بنزرت، وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب بالعوينة ووحدات مكافحة الإرهاب ببنزرت قد تمكنت من القبض على خلية إرهابية تتكون من 4 عناصر تكفيرية بين مدينتى بنزرت وأريانة كانوا يخططون لاستقطاب شباب للفكر التكفيرى وإلحاقهم بتنظيم داعش الإرهابى بكل من ليبيا وسوريا.

>تم التحفظ على الخلية الإرهابية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعض العرض على النيابة العامة ثم إحالتهم على العدالة.

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