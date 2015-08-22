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قوات التحالف العربى تقصف بمروحيات "آباتشى" مواقع الميليشيات فى البيضاء

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قوات التحالف العربى تقصف بمروحيات "آباتشى" مواقع الميليشيات فى البيضاء قوات التحالف العربى تقصف بمروحيات "آباتشى" مواقع الميليشيات فى البيضاء
قصفت مروحيات "آباتشى" التابعة لقوات التحالف العربى اليوم السبت مواقع لمليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع عبد الله صالح فى مناطق متفرقة فى مديرية مكيراس ومنطقة عقبة ثرة الرابطة بين محافظة أبين (جنوب اليمن) والبيضاء (وسط) ؛ لدعم مقاتلى المقاومة الذين استطاعوا فى وقت سابق تحرير منطقة عقبة ثرة الاستراتيجية.

وتدور معارك شديدة بين المقاومة والميليشيات منذ حوالى 12 يوما للسيطرة على هذه المنطقة حتى استطاعت المقاومة تحريرها ، وتقوم الآن بغطاء من مروحيات "آباتشي" بتأمين عقبة ثرة حتى منطقة بركان بالبيضاء التى تشهد مواجهات بين الميليشيات والمقاومة .

وأوضحت مصادر محلية أن المروحيات استهدفت معسكر لواء المجد 117 فى مديرية ميكراس ومواقع تابعة له فى جبل رداع بالمديرية واللواء 26 ميكانيكى التابع للحرس الجمهورى ومعسكرات تابعة للحرس فى فى منطقة السوادية ومبنى المعهد التقنى بالمديرية، وأكدت المصادر لوكالة "خبر" اليمينية أن القصف والاشتباكات أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى .

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مصر 365