الجانب الاقتصادى يسيطر على جولة الرئيس لجنوب شرق آسيا.."السيسى" أول رئيس مصرى يزور سنغافورة.. إندونيسيا أعلنت رسميا دعم مصر لمقعد مجلس الأمن..والقاهرة مهتمة بتجربة جاكرتا فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء المقبل زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو تستمر ثلاثة أيام، ويبدأ فى 30 أغسطس جولة بجنوب شرق آسيا تشمل سنغافورة والصين وإندونيسيا..

وأكد مصدر دبلوماسى أهمية البعد الاقتصادى فى الجولة الخارجية للرئيس، وتوجه مصر لإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم.

وأشار المصدر إلى أهمية زيارة السيسى لموسكو، والتى ستشمل بحث عدد من قضايا التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية، مشددا على أن روسيا من أكثر الدول الداعمة لعودة مصر بشكل قوى لدورها الإقليمى والدولى، حيث كانت من أكبر الداعمين لمصر عقب ثورة 30 يونيو ولخارطة الطريق.

وشهدت العلاقات بين مصر وروسيا تطورا ملحوظا عقب زيارة الرئيس السيسى إلى روسيا أثناء توليه منصب وزير الدفاع مع وزير الخارجية، وهى الصيغة التى أطلق عليها 2+2 إضافة إلى مشاركة الرئيس فى الذكرى السنوية لعيد النصر بروسيا العام الجارى.

وتم تفعيل الحوار الاستراتيجى خلال زيارة 2+2 لتصبح مصر الدولة السادسة على مستوى العالم التى ترتبط مع روسيا بهذه العلاقة الاستراتيجية، بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان، وهى الدولة العربية الوحيدة التى فعلت فيها موسكو هذه الصيغة.

وعقدت 11 جولة للحوار الاستراتيجى بين مصر وروسيا على مستوى وزراء الخارجية منذ إقامة العلاقات بين مصر وروسيا، وكانت آخر جولة فى 2013، ومنذ عام 2006 تعقد مشاورات سياسية بصفة منتظمة بين البلدين على مستوى كبار المسئولين.

أما فيما يخص العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا فإن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 5.48 مليار دولار منها 540 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 4.9 مليار دولار وإرادات روسية مما يعكس عجز الميزان التجارى لصالح روسيا بقيمة 4.4 مليار دولار.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الصادرات المصرية لروسيا فى 2014 بنسبة 22.3 فى المائة نتيجة التقارب السياسى كما ارتفعت الواردات المصرية من روسيا بنسبة 97 فى المائة مقارنة بعام 2013.

وتبلغ الاستثمارات الروسية فى مصر 68 مليون دولار حتى 30 نوفمبر 2014، وعدد الشركات 700 شركة تعمل فى مجال الخدمات والسياحة، وتأتى روسيا فى المرتبة 43 للمستثمرين فى مصر العام الماضى كنا تبلغ الاستثمارات الروسية فى روسيا 9 ملايين دولار تتركز فى مخازن لتوريد الخشب والعقارات.

وفى مجال السياحة يعتبر المجال السياحى من أكثر المجالات تطورا بين البلدين، حيث تأتى روسيا فى المرتبة الأولى للسياحة الوافدة لنصر فى الخمس أعوام الأخيرة وبلغت حتى نصف العام الحالى 1.3 مليون سائح، وفى عام 2014 بلغت 3.1 مليون سائح، وفى عام 2013 وصلت 2.3 مليون سائح.

كما أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا بين البلدين، إضافة إلى تعاون تقنى فى مجالى الطاقة والتعدين، ويدرس فى روسيا حوالى 100 دارس مصرى فيما بعد التعليم الجامعى، وثمانية مبعوثين من الأزهر هناك.

وتولى روسيا أهمية بحفل افتتاح المسجد الكبير فى 25 سبتمبر 2015، وهو ما يتزامن مع العيد الأضحى المبارك، حيث وجهت الدعوة لشخصيات مصرية إسلامية كبيرة للمشاركة فى هذا الحدث.

وقال المصدر إن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية ومن الاقتصاديات الصاعدة فى آسيا، وتتميز بالصناعات المتوسطة والصغيرة، وعلى الصعيد السياسى اتخذت جاكرتا موقفا متوازنا من 30 يونيو، وأرسلت مبعوثين لمصر عقب الثورة وتدين الأعمال الإرهابية وآخرها حادث اغتيال النائب العام، لافتا إلى أن إندونيسيا أبلغت مصر رسميا دعمها لمرشحها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للعام 2016 - 2017.

أما الصين فهى كانت من أكبر الداعمين لخيارات الشعب المصرى ومع إجراء الانتخابات الرئيسة فى مصر شهدت العلاقات طفرة كبرى، وفى ديسمبر 2014 عززت الشراكة بزيارة الرئيس مما أعطى زخما كبيرا على صعيد العلاقات، وتم الاتفاق على إطلاق عام الدبلوماسية المصرية الصينية 2014، وتم إنشاء وحدة للصين تعقد بشكل دورى فى مجلس الوزراء.

وفى 2014 شهدت العلاقات زيارات متبادلة بين مختلف الوزراء فى البلدين وترتكز الرؤية المصرية على الاستفادة من البنية التحتية فى الطاقة والتكنولوجيا، تمهيدا لبناء بنية صناعية متطورة، ويبلغ حجم التبادل التجارى 12 مليار دولار وترتكز استثمارات الصين فى العين السخنة، وهناك عدد من الشركات تريد توسع استثماراتها إضافة إلى مساهماتها فى العديد من الشركات العالمية فى مجال البترول.

كما أكد المصدر أن زيارة الرئيس السيسى لسنغافورة تعد الزيارة الأولى لرئيس مصرى، وهى دولة استطاعت أن تحقق إنجازا اقتصاديا كبيرا، حيث أصبحت رابع تصنيف مالى فى العالم، وهى من أعلى الدول الجاذبة للاستثمارات فى العالم، ونشأت العلاقات بين مصر وسنغافورة فى 22 نوفمبر 1962 وهناك تنسيق كبير فى التجمعات الدولية.