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أمن الوادى الجديد يدعم الطب البيطرى بالأفراد لإعدام الحيوانات الضالة

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أمن الوادى الجديد يدعم الطب البيطرى بالأفراد لإعدام الحيوانات الضالة أمن الوادى الجديد يدعم الطب البيطرى بالأفراد لإعدام الحيوانات الضالة
أكد الدكتور محمد بشير مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، أن المديرية قد انتهت من التنسيق مع أمن الوادى الجديد لتدعيم المديرية بأفراد شرطة مدربين على إعدام الحيوانات الضالة، خاصة الخطرة منها مثل الذئاب والثعالب، مشيرًا إلى أن اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد وافق على تدريب فردى شرطة وإلحاقهما بدورة تدريبية متخصصة لإعدام الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة.

وأكد "بشير" أن المديرية تواصل تنفيذ حملات القضاء على الحيوانات الضالة والثعالب والذئاب لحماية الثروة الحيوانية، ومنع انتشار مرض السعار بين الماشية، حيث يتم استخدام الطعوم السامة بجانب استخدام الخرطوش الحى فى استهداف تلك الحيوانات الضالة على مستوى مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق المتطرفة منها.
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