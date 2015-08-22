أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء رصف الطريق الدائرى لمدينة "موط" بالوادى الجديد بتكلفة 9,2 مليون جنيه

Google+ Print
بدء رصف الطريق الدائرى لمدينة "موط" بالوادى الجديد بتكلفة 9,2 مليون جنيه بدء رصف الطريق الدائرى لمدينة "موط" بالوادى الجديد بتكلفة 9,2 مليون جنيه
قال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد قد وافق على اعتماد 9,2 مليون جنيه لرصف الطريق الدائرى حول مدينة موط على طريق الداخلة شرق العوينات، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الرصف العامة بالمحافظة.

وأضاف رئيس مركز باريس أن رصف الطريق يساهم فى دعم الحركة المرورية لمرور الشاحنات من شرق العوينات فى طريقها إلى الموانئ والقاهرة، مؤكدا أن الطريق يمتد لأكثر 9 كيلومترات ولم تتم صيانته منذ عدة سنوات، حيث تستعد رئاسة المركز لبدء تنفيذ مشروعات رصف الطريق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365