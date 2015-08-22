بدء رصف الطريق الدائرى لمدينة "موط" بالوادى الجديد بتكلفة 9,2 مليون جنيه

قال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد قد وافق على اعتماد 9,2 مليون جنيه لرصف الطريق الدائرى حول مدينة موط على طريق الداخلة شرق العوينات، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الرصف العامة بالمحافظة.

وأضاف رئيس مركز باريس أن رصف الطريق يساهم فى دعم الحركة المرورية لمرور الشاحنات من شرق العوينات فى طريقها إلى الموانئ والقاهرة، مؤكدا أن الطريق يمتد لأكثر 9 كيلومترات ولم تتم صيانته منذ عدة سنوات، حيث تستعد رئاسة المركز لبدء تنفيذ مشروعات رصف الطريق بالتنسيق مع الجهات المختصة.