"تعليم السويس": وزارة التعليم تتابع صيانة مدارس المحافظة

استقبل عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بمكتبه اليوم، اللواء نبيل عامر، مستشار وزير التربية والتعليم لتنمية الموارد، حيث بحثا استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومن أهمها أعمال الصيانة البسيطة والرئيسية فى نحو 101 مدرسة تتولى جمعية تروس للتنمية تنفيذ أعمال صيانة بسيطة بها.

وقام عبد الحافظ وحيد بجولة ميدانية بصحبة مستشار الوزير إلى عدد من مدارس المحافظة، التى تخضع لأعمال صيانة رئيسية تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، حيث تفقدا مدرستى الحرية الإعدادية بنات والإمام مالك الابتدائية، مروراً ببعض المدارس، التى يتم بها أعمال صيانة بسيطة تنفذها جمعية تروس، حيث تفقدا مدارس أبو حامد الغزالى الثانوية المشتركة وبلال بن رباح الإعدادية وجمال عبد الناصر الابتدائية وقد أشاد مستشار الوزير بالجهود المستمرة، والعمل الدؤوب داخل المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وفى السياق أوضح عبد الحافظ أنه أسند 26 مدرسة، بالأمر المباشر إلى هيئة الأبنية التعليمية لإجراء صيانة رئيسية بها، كما أعلن عبد الحافظ موافقة جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة على صيانة 42 مدرسة وانتهاء كل أعمال الصيانة قبل حلول العام الدراسى.

شارك الجولة الميدانية إيهاب فارس، مدير عام الأبنية التعليمية، وعمر بن الخطاب حماد، مدير إدارة جنوب، وعيوشة عبد العزيز، وكيل إدارة جنوب، ورؤوف عياد وكيل إدارة شمال وعلى إبراهيم مدير إدارة الجناين.



>