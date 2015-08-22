"النور" بكفر الشيخ يتابع استعدادات الانتخابات البرلمانية

اجتمع الدكتور مجدى سليم، أمين حزب النور بكفر الشيخ، الأمين العام المساعد للحزب، بأمناء المراكز واللجان النوعية بالمحافظة للوقوف على آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح الدكتور مجدى سليم، أن الاجتماع استعرض تقييم أداء المراكز واللجان النوعية، كما تم وضع جدول زيارات هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة للأمانات بالمراكز لمتابعة استعداداتها.

وأكد سليم أنه تمت مناقشة إعادة تقييمات البرامج الانتخابية للمرشحين لتتلاءم مع القرارات الجديدة ومتطلبات أهالى كفر الشيخ.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد خليفة، وكيل الحزب للجان النوعية، وعصام صلاح، وكيل الحزب للوحدات المحلية، وحمدى سراج، وكيل الحزب للتواصل المجتمعى، وأمناء المراكز واللجان بالمحافظة.



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