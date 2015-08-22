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جامعة بنها توقع بروتوكولا مع صيادلة القليوبية لمحاربة فيروس "سى"

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جامعة بنها توقع بروتوكولا مع صيادلة القليوبية لمحاربة فيروس "سى" جامعة بنها توقع بروتوكولا مع صيادلة القليوبية لمحاربة فيروس "سى"
استقبل الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة الدكتور مجدى ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور بكرى سعيد وكيل النقابة لبحث سبل التعاون، وكيفية النهوض بالخدمة الصحية في المحافظة من خلال عقد دورات تدريبية وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية من خلال مشروع 1515 على مستوى 15 مستشفى فى المحافظة، خلال عام 2015.

وأكد الدكتور مجدى ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، مشاركة النقابة فى خدمة المجتمع المدنى، بالتعاون مع الجامعة من خلال المشاركة فى القوافل الطبية، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتوقيع برتوكول مع الجامعة ومحافظة القليوبية للإعداد لمؤتمر لمحاربة فيروس سى تفاعلا مع مبادرة الرئيس لإعلان خالية من فيروس سى لعام 2018.

كما استعرض اللقاء إلقاء الضوء على مشاركة نقابة الصيادلة مع جامعة بنها فى تنظيم الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء أقدم الكليات التعليمية فى مصر وهى كلية الزراعة بمشتهر وبمرور 10 سنوات على استقلال جامعة بنها عن جامعة الزقازيق.

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